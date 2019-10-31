Война на Донбассе: оккупанты за сутки 19 раз нарушили "тишину", активизировались снайперы

Боевики вели огонь по подразделениям Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На протяжении прошлых суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов: вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; пять раз недалеко от Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе действия оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 13 обстрелов: шесть раз вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм; возле Зайцево – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов; неподалеку Луганского – из стрелкового оружия; возле Южного – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Новолуганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Орехового – из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.