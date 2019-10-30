За прошедшие сутки боевики на Донбассе 9 раз обстреляли украинских бойцов

Оккупанты вели огонь по позициям ВСУ, в частности, из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

За прошедшие сутки, 29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 4 обстрела: возле Богдановки – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; возле Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов; недалеко от Водяного – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 5 обстрелов: трижды вблизи Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Потерь вследствие вражеских обстрелов среди украинских военных не было.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 28 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.