Кучма заявляет о почти 1,5 тысячи пропавших без вести на Донбассе

Об этом говорится в заявлении Кучмы, которая размещена на сайте президентского фонда "Украина".

В частности, Кучма, говоря о мирных переговорах относительно Донбасса, отметил, что "потихоньку двигаемся".

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По его словам, во время вчерашней видеоконфренции с представителями боевиков велась предметный разговор о заложниках.

"Я вчера сам услышал, что у нас 1460 человек пропали без вести, 399 в плену! Это шокирующие цифры. Поэтому когда слышишь о более чем 6000 погибших из уст Организации Объединенных Наций, то понимаешь, что это еще не вся правда. Правду мы, наверное, только через несколько лет узнаем", - сказал Кучма.

Ранее в СБУ сообщили, что из плена боевиков уже освободили более 2,5 тыс человек.