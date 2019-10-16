Возле Петровского и Золотого не стреляли уже два дня - Зеленский

По словам главы государства, ОБСЕ должна заявить о семидневном сроке соблюдения "режима тишины" для начала процесса разведения войск на этом участке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в районах Петровского и Золотого два дня «тишины», но надо дождаться семидневного срока для разведения войск.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с президентом Латвии Эгилсом Левитсом пресс-конференции в Риге.

«Семидневный срок «тишины» - это не новость для Украины и для всех участников Трехсторонней группы, поэтому мы будем ждать 7 дней «тишины». Для нас признаком является то, что ОБСЕ должна сказать, что, да, 7 дней не было выстрелов. На сегодняшний день у нас 2 дня «тишина». Будем верить и будем ждать, что 7 дней будет «тишина», и тогда мы можем говорить об отводе», - заявил он.

Также президент уточнил, «по поводу тишины, когда мы говорим об участках разведения - Золотое и Петровское. У нас к сожалению, страшная трагедия - вчера у нас двое погибших».

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Согласно договоренностям, стороны должны отвести свои войска и вооружение на расстояние 1 километр от линии разграничения.

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжают вести обстрелы.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.

В Офисе президента заявили, что разведение сил вблизи Золотого Луганской области невозможно без устойчивого прекращения огня, поэтому сейчас этот процесс отложен.

15 октября специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что по итогам очередного заседания в Минске на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.