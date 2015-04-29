Ситуация в зоне АТО остается напряженной: боевики обстреляли Артемово, разрушены 11 домов

Незаконные вооруженные формирования в течение дня 24 раза обстреляли позиции сил Антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«29 апреля ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях оставалась неспокойной. С полуночи до 18 часов незаконные вооруженные формирования произвели 24 обстрела позиций украинских войск, в основном из минометов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Донецкой области преступники 5 раз открывали огонь из 120-миллиметровых минометов по нашим позициям недалеко от населенного пункта Пески, по одному разу – вблизи Широкино, Опытного и Авдеевки.

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Также из минометов калибра 120 миллиметров бандформирования обстреляли населенный пункт Артемово, вследствие чего 11 домов жилого массива подверглись разрушениям.

В Луганской области противник открывал огонь из автоматических гранатометов, снайперского оружия, а также из ручного противотанкового гранатомета по позициям сил АТО в районе Трехизбенки и Сокольников.

Украинские подразделения зафиксировали в небе неподалеку населенных пунктов Станица Луганская и Проезжее Луганской области, а также Лединское Донецкой области пролеты трех беспилотников противника, двое из которых были уничтожены.