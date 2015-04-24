Порошенко рассказал, какие еще страны могут приобщиться к учениям украинских войск

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что к учениям украинских войск будут приобщаться и другие страны, в частности Австралия.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина».

По словам главы государства, Украина не ограничивается только сотрудничеством со США в проведении совместных военных учений.

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«Мои интенсивные переговоры с лидерами всего мира сегодня обеспечивают, что к учениям, к тренировкам привлечены и представители Великобритании, и представители Канады. Мы ждем, что и Австралия в ближайшее время поможет нам с процессом обучения, и значительная часть европейских стран, включая Польшу, балтийские страны также будут передавать нам свой опыт», - подчеркнул Порошенко.

Как сказал президент, такие учения являются принципом построения современной, новой, эффективной армии.