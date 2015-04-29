Чермалык стал новой горячей точкой в зоне АТО

Два обстрела производились с применением 120 мм минометов. Три обстрела из ПТУРов, гранатометов и другого стрелкового оружия, сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов, передает сайт 0629.

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Пострадавших среди личного состава Вооруженных сил Украины и Нацгвардии нет. По информации МВД в Чермалыке погиб 1 мирный житель.

За день зафиксирован пролет 13 беспилотников боевиков.

По сообщению руководителя группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука " в районе Чермалика группа боевиков (ДРГ в составе 10 человек) пыталась скрытно занять огневую позицию на фланге украинского опорного пункта для осуществления короткого огневого налета с близкой дистанции с последующим отходом. Перемещение боевиков было своевременно раскрыто, по выявленной ДРГ был нанесен короткий огневой удар из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. ДРГ боевиков отступила".

По сообщению пресс-офицера сектора "М" Дмитрия Горбунова сегодня возобновились обстрелы в Широкино. В 03:00 боевики открыли огонь из миномета 120 мм. В 04:00 обстрел в Широкино возобновился с применением стрелкового оружия.

Пострадавших среди личного состава Вооруженных сил и Нацгвардии нет.