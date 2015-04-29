Под Мариуполем в результате обстрела боевиками поселка Чермалык погиб мирный житель
00:34, 29 апреля 2015Война
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28 апреля около 18.00 в результате обстрела боевиками поселка Чермалык под Мариуполем был убит 75-летний местный житель.
REUTERS
Об этом сообщает сайт города Мариуполя со ссылкой на пресс-офицера сектора ”М” Дмитрия Горбунова.
По его словам, обстреливать поселок начали из гранатометов еще в 14.00. Боевики стреляли хаотично. В 17.40 обстрел повторился, на этот раз противник использовал и артиллерию.
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«Даже после гибели мирного жителя в 18.26 боевики возобновили обстрел», - говорится в сообщении.
Мужчина был убит возле своего дома по ул. Ленина, которая находится в центре поселка.
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