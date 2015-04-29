Под Мариуполем в результате обстрела боевиками поселка Чермалык погиб мирный житель



Об этом сообщает сайт города Мариуполя со ссылкой на пресс-офицера сектора ”М” Дмитрия Горбунова.

По его словам, обстреливать поселок начали из гранатометов еще в 14.00. Боевики стреляли хаотично. В 17.40 обстрел повторился, на этот раз противник использовал и артиллерию.

Читайте такжеБоевики возобновили обстрелы из "Градов" в зоне АТО

«Даже после гибели мирного жителя в 18.26 боевики возобновили обстрел», - говорится в сообщении.

Мужчина был убит возле своего дома по ул. Ленина, которая находится в центре поселка.