Боевики за вечер 29 раз обстреляли силы АТО, погиб мирный житель - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"С 18.00 до полуночи незаконные вооруженные формирования 29 раз обстреляли позиции наших войск вдоль линии разграничения. При этом преступники два раза открывали огонь по населенным пунктам Чермалык и Счастья. В 18.00 вблизи Авдеевки враг снова провел обстрел наших позиций из "Градов", - сказано в сообщении.

Вблизи Чермалыка незаконные вооруженные формирования провели хаотический обстрел украинских позиций с левого берега реки Кальмиус из станковых противотанковых гранатометов и 82-миллиметровых минометов.При этом несколько выстрелов попали в жилой квартал Чермалыка. В результате обстрела во дворе своего дома погиб местный житель.

Читайте такжеПресс-центр АТО показал фото обстрелянного ШирокиноС 18.30 до 20.00 противник из 120-миллиметрового миномета, автоматического гранатомета и снайперской винтовки открывал огонь по Луганской тепловой электростанции в городе Счастье.

Также на Донетчине преступники обстреливали позиции украинских войск из минометов калибра 120 миллиметров в районе населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Ленинское, Пески, Артемово, Чермалык. Неподалеку Артемово враг несколько раз выстрелил по нашему опорному пункту из танка.

На Луганщине НВФ наиболее интенсивно - из минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Счастье и Крымское.

Подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали в небе Донетчины и Луганщины пролеты 15 беспилотников противника.