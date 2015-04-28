В Гранитном из-за обстрела боевиков нет света
23:58, 28 апреля 2015Война
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В результате утреннего обстрела боевиков в селе Гранитное пропал свет.
В Гранитном из-за обстрела боевиков нет света / Фото с сайта боевиков
Как сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой на военных, обстрел пришелся на 6-7 утра. Калибр оружия не сообщается. Удар пришелся на населенный пункт - пропала электроэнергия.
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Кроме того, по данным военным, над Гранитным в промежутке между 19.00-21.00 летал вражеский беспилотник.
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