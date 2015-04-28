СМИ узнали о подготовке провокаций под Новоазовском

Об этом сообщает мариупольский интернет-ресурс 0629.

"Как стало известно из собственных источников, со стороны так называемой «ДНР» в поселке Григорьевка Новоазовского р-на представители террористической организации «ДНР» планируют провокацию. Поселок обстреливают, снимают обстрел на видео. После обстрела просят местных жителей рассказать на камеру, что их обстреляли украинские военные", - говорится в сообщении.

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В тоже время украинские силовики утверждают, что со стороны сил АТО в этом районе действует режим прекращения огня.