Разведка сообщает о скоплении техники боевиков вблизи Новоазовска
В районе Новоазовска Донецкой области фиксируется скопление техники боевиков, силы АТО готовы к любому повороту событий.
Об этом в Facebook сообщает кризисный центр "Оборона Мариуполя" со ссылкой на данные разведки.
"Разведка сектора М докладывает об определенном скоплении техники боевиков в районе Новоазовска, но, анализируя предназначение этой техники, нельзя говорить о каких либо наступательных действиях", - говорится в сообщении.
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При этом в штабе отметили, что силы АТО готовы к любому повороту событий.
Согласно сообщению, всего на протяжении вчерашнего дня боевики восемь раз обстреляли силы АТО, семь раз в Широкино и один - в Лебединском.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 марта боевики нанесли три огневых удара по позициям украинских военнослужащих.
БРИФИНГ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА «ОБОРОНА МАРИУПОЛЯ» 30.03.15.На протяжении вчерашнего дня противник произвел 8 обстрелов поз...Posted by Оборона Мариуполя on 30 Март 2015 г.