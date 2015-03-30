Разведка сообщает о скоплении техники боевиков вблизи Новоазовска

Об этом в Facebook сообщает кризисный центр "Оборона Мариуполя" со ссылкой на данные разведки.

"Разведка сектора М докладывает об определенном скоплении техники боевиков в районе Новоазовска, но, анализируя предназначение этой техники, нельзя говорить о каких либо наступательных действиях", - говорится в сообщении.

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При этом в штабе отметили, что силы АТО готовы к любому повороту событий.

Согласно сообщению, всего на протяжении вчерашнего дня боевики восемь раз обстреляли силы АТО, семь раз в Широкино и один - в Лебединском.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 марта боевики нанесли три огневых удара по позициям украинских военнослужащих.