За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате активных боевых действий один украинский военный погиб, 14 получили ранения.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что за сутки на Донбассе погиб один военный, еще трое ранены.