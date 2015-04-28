За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный
12:59, 28 апреля 2015Война
1131
14 украинских военных получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеСилы АТО уничтожили базу боевиков под Горловкой
По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате активных боевых действий один украинский военный погиб, 14 получили ранения.
Напомним, вчера УНИАН сообщал, что за сутки на Донбассе погиб один военный, еще трое ранены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter