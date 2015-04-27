За сутки на Донбассе погиб один военный, еще трое ранены
13:05, 27 апреля 2015Война
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В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, трое получили ранения.
Ситуация в зоне АТО остается напряженной / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения.
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Напомним, вечером 26 апреля ситуация в зоне проведения антитеррористической операции оставалась напряженной. В одном случае террористы вновь попали в направлении населенного пункта. Также из артиллерийской системы боевики один раз открывали огонь в районе Широкино.
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