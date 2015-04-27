За сутки на Донбассе погиб один военный, еще трое ранены

13:05, 27 апреля 2015
Война
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В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, трое получили ранения.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения.

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Напомним, вечером 26 апреля ситуация в зоне проведения антитеррористической операции оставалась напряженной. В одном случае террористы вновь попали в направлении населенного пункта. Также из артиллерийской системы боевики один раз открывали огонь в районе Широкино.

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