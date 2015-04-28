Боевики обстреляли из "Градов" Новоласпу на Донетчине, ситуация в зоне АТО обострилась - штаб

Как сообщает пресс-центр АТО, с 18.00 до полуночи незаконные вооруженные формирования 22 раза обстреляли позиции украинских войск вдоль линии разграничения, применяя тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня, в том числе, по мирным гражданам.

В районе города Авдеевка бандформирования открыли огонь по позициям сил АТО из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а с 21.00 до 21.01 выпустили пакет «Градов» по населенному пункту Новоласпа Волновахского района.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили базу боевиков под ГорловкойКроме того, из 120-миллиметрового миномета незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали опорные пункты вблизи Песков и Опросного, по одному разу - в районе Авдеевки и Чермалика и недалеко от города Счастья.

Из тяжелой артиллерии боевики дважды вели огонь по позициям сил АТО возле Авдеевки и по одному разу – неподалеку Опытного и Чермалика.

Боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра, автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские подразделения зафиксировали пролеты семи беспилотников противника, в основном в районе Мариуполя.