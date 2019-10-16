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Журналист опубликовал показательное фото из Донецка: в филармонии открыли "Алкомаркет"

09:20, 16 октября 2019
Война
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Журналист опубликовал показательное фото из Донецка / facebook.com/den.kazansky

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский и опубликовал соответствующее фото.

"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что "ДНРовцы" специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", – написал он.

Ранее в сети появились фото уничтоженного мародерами в Донецке гипермаркета "Метро".

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Теги: #Донецк#фото