Журналист опубликовал показательное фото из Донецка: в филармонии открыли "Алкомаркет"

Журналист показал весь современный Донецк в одном фото.

В оккупированном Донецке в пристройке к зданию местной филармонии открылся магазин алкогольных напитков "Алкомаркет".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский и опубликовал соответствующее фото.

"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что "ДНРовцы" специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", – написал он.

Ранее в сети появились фото уничтоженного мародерами в Донецке гипермаркета "Метро".