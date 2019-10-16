Журналист опубликовал показательное фото из Донецка: в филармонии открыли "Алкомаркет"
09:20, 16 октября 2019Война
545 0
Журналист показал весь современный Донецк в одном фото.
Журналист опубликовал показательное фото из Донецка / facebook.com/den.kazansky
В оккупированном Донецке в пристройке к зданию местной филармонии открылся магазин алкогольных напитков "Алкомаркет".
Читайте такжеГлавный курорт "ДНР" боевики превратили в особую зону - журналист
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский и опубликовал соответствующее фото.
"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что "ДНРовцы" специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", – написал он.
Ранее в сети появились фото уничтоженного мародерами в Донецке гипермаркета "Метро".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter