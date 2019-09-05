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СМИ показали, что осталось от супермаркета в оккупированном Донецке (фото)

11:09, 05 сентября 2019
Война
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Все, что осталось от "Метро" / фото Восточный вариант

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Кадры были собраны ресурсом "Восточный Вариант". Как видно на снимках, от здания супермаркета к настоящему времени не осталось даже стен и перекрытий.

Все, что можно было демонтировать и сдать на металлолом - сняли и вывезли, и на месте помещения теперь остался лишь его бетонный каркас.

Ранее журналист Денис Казанский показал на видео, что здание супермаркета "Фуршет" в центре оккупированной Макеевки практически полностью разграблено мародерами. 

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Теги: #Донецк#фото