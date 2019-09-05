СМИ показали, что осталось от супермаркета в оккупированном Донецке (фото)
11:09, 05 сентября 2019Война
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На месте "Метро" остались лишь бетонные перекрытия.
Все, что осталось от "Метро" / фото Восточный вариант
В сети появились фото уничтоженного мародерами в Донецке гипермаркета "Метро".
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Кадры были собраны ресурсом "Восточный Вариант". Как видно на снимках, от здания супермаркета к настоящему времени не осталось даже стен и перекрытий.
Все, что можно было демонтировать и сдать на металлолом - сняли и вывезли, и на месте помещения теперь остался лишь его бетонный каркас.
Ранее журналист Денис Казанский показал на видео, что здание супермаркета "Фуршет" в центре оккупированной Макеевки практически полностью разграблено мародерами.
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