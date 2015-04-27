В Минобороны рассказали, как будет проходить демилитаризация Широкино

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«План демилитаризации населенного пункта Широкино, в частности, предусматривает полное прекращение огня, отвод военных подразделений сторон на определенное расстояние, установку веб-камер, а также проведение украинскими специалистами работ по разминированию села и прилегающей территории». - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, генерал-майор Андрей Таран, украинская сторона Совместного центра выполнила возложенные на нее трехсторонним контактной группой задачи и вовремя подготовила проект документа.

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«Украинская сторона считает приоритетным вопрос демилитаризации села Широкино. При этом Минские соглашения и определенные ими принципы и критерии должны быть положены в основу всей дальнейшей работы в этом направлении», - заявил Таран.