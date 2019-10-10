Зеленский предположил, что оккупированный Донбасс может превратиться во второе Приднестровье

Президент отметил, что в случае, если во время встречи стран в "нормандском формате" не будут достигнуты определенные договоренности, он не может гарантировать, что не произойдет замораживание конфликта на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Донбасс от Приднестровья отличает лишь то, что у нас раздаются выстрелы.

Об этом он сообщил во время пресс-марафона, комментируя вопрос о том, что в случае, если во время встречи стран в "нормандском формате» не будут достигнуты определенные договоренности, то возможно замораживание конфликта на Донбассе.

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"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен, я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия ...", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что не может стопроцентно гарантировать, что этого не произойдет. "А что там сейчас? Сейчас там у нас - Приднестровье, практически ... Единственное, что сегодня отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или "абхазского варианта", это то, что у нас раздаются выстрелы, и все. А физически не имеет значения, поставим ли мы забор, или будет минирование ... То есть, если нет отношений и мы не признаем, что эта территория отдельная - это будет Приднестровье. Я не хотел бы этого, очень не хотел бы", - подчеркнул президент.