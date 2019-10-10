Зеленский предположил, что оккупированный Донбасс может превратиться во второе Приднестровье
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Донбасс от Приднестровья отличает лишь то, что у нас раздаются выстрелы.
Об этом он сообщил во время пресс-марафона, комментируя вопрос о том, что в случае, если во время встречи стран в "нормандском формате» не будут достигнуты определенные договоренности, то возможно замораживание конфликта на Донбассе.
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"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен, я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия ...", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что не может стопроцентно гарантировать, что этого не произойдет. "А что там сейчас? Сейчас там у нас - Приднестровье, практически ... Единственное, что сегодня отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или "абхазского варианта", это то, что у нас раздаются выстрелы, и все. А физически не имеет значения, поставим ли мы забор, или будет минирование ... То есть, если нет отношений и мы не признаем, что эта территория отдельная - это будет Приднестровье. Я не хотел бы этого, очень не хотел бы", - подчеркнул президент.