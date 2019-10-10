"Если диалога не будет": Зеленский задумался об альтернативе "нормандскому формату"

В случае неприемлемых для Украины условий на встрече в "нормандском формате" начнется поиск других путей разрешения ситуации на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в случае выдвижения неприемлемых для Украины условий на переговорах в "нормандском формате" начнется поиск других путей разрешения ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-марафона.

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Отвечая на вопрос о том, какие условия могут быть для Украины неприемлемыми для достижения мира и реинтеграции Донбасса, Зеленский сказал: "Если в целом мы не сможем найти диалог... Если мы не сможем в "нормандском формате", я это почувствую просто как человек, если я почувствую, что диалога не будет - дела не будет. Я это открыто расскажу на "нормандском формате".

"Если я почувствую, что мы действительно все готовы... что-то делать для того, чтобы прекратить войну - мы будем это делать и будем говорить о формате вывода войск и идти по этому сценарию", - сказал президент.

В противном случае, как пояснил глава государства, если речь пойдет о том, что Украина "не сможет никак контролировать ни выборы, ни нашу границу", то будет поиск других путей решения вопроса относительно Донбасса.

"Если я это почувствую... Я вернусь к вам, и мы больше никогда не будем идти, в ближайшее время, при этой власти, не будем идти по этому плану, а будем искать другие варианты", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что выступает за вынесение вопроса о возвращении аннексированного Крыма на обсуждение в рамках встреч в "нормандском формате".