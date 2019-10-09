Оккупанты обстреляли Золотое из запрещенных Минском минометов – ООС

За сутки зафиксировали 17 нарушений "режима тишины".

Российские наемники, нарушая минские договоренности, умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.

В общем, за сутки зафиксировали 17 нарушений "режима тишины" из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в вечернем сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" боевики совершили 9 обстрелов: неподалеку Песков по направлению Веселого – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского в направлении Саханки – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика по направлению Верхнешироковского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; недалеко от Николаевки, Новотроицкого и вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия; вблизи Красногоровки со стороны Старомихайловки – из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Павлополя с направления Украинского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник произвел 8 обстрелов: вблизи Новолуганского по направлению Доломитного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм; дважды в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Золотого с направления Первомайска – обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм; вблизи Майорская по направлению "Шахта 6-7" – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Крымского – из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Авдеевки по направлению Яковловки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Как сообщал УНИАН, 7 октября активисты партии «Национальный корпус» решили организовать свой блокпост в районе населенного пункта Золотое в Луганской области на время разведения войск.

Лидер организации Андрей Билецкий заявил, что власть хочет оставить жителей населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская без прикрытия, «принести в жертву «ЛДНР», поэтому ветераны, которые воевали на Донбассе в 2014 году, приехали в район Золотого и планируют остаться на блокпосту на время разведения войск.