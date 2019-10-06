Боевики ранили украинского военного на Донбассе

Враг 7 раз открывал огонь по защитникам Украины.

С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на линии боевого столкновения на Донбассе, ранен один украинский военный.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны полковник Максим Праута.

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"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь 7 раз. На Луганском направлении дважды со стороны Доломитного были обстреляны опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского. После 01.00 противник здесь выпустил 8 мин 82-го калибра и применял подствольные гранатометы. А после 11 часов здесь снова разрывались 82-мм мины и раздавались пулеметные очереди. Также после 11-ти оккупанты 15 минут огнем из стрелкового оружия провоцировали наших защитников Попасной. 4 обстрела произошли на Донецком направлении", - сообщил он.

Кроме того, дважды - ночью из стрелкового оружия, а утром из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, - враг обстреливал военнослужащих Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи в районе Павлополя.

По словам спикера, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток, 5 октября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ОС получил ранение, а еще один - боевое травмирование.