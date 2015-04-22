Боевики за день 32 раза нарушили режим тишины на Донбассе - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«22 апреля с полуночи до 18 часов вдоль линии разграничения в зоне АТО состоялось 32 обстрела наших позиций, в основном из минометов и стрелкового оружия», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Донецкой области враг дважды обстрелял из минометов калибром 120 миллиметров силы АТО вблизи Майорска. В течение дня бандформирования вели интенсивный огонь по нашим позициям в районе Песков - 4 раза из минометов калибром 120 миллиметров, а также из артиллерии калибром 122 миллиметра, автоматических гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

Также в штабе АТО сообщают, что преступники выпустили 4 мины по опорному пункту украинских войск близ населенного пункта Новгородское, а позиции вблизи Авдеевки дважды подверглись обстрелу из зенитной установки.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования вели огонь по нашим позициям у населенного пункта Ленинское из танка, а у Кирово - из 82-миллиметрового миномета.

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В районе поселка Широкино противник применил по нашему опорному пункту минометы калибра 120 миллиметров, зенитную установку, автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

В Луганской области больше всего вооруженных провокаций в отношении наших войск произошло в районе населенного пункта Счастье. Бандформирования так называемой ЛНР обстреливали позиции сил АТО из минометов, противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

В районе Мариуполя зафиксированы пролеты четырех вражеских беспилотников.

Напомним, вчера в штабе сообщали, что боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО.