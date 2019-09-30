Главаря "ДНР" Пушилина арестовали - соцсети

По предварительной информации, причина в том, что Москва снова решила сменить своих ставленников.

В соцсетях оккупантов появилась информация об аресте главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

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В настоящее время главный донецкий террорист якобы находится под домашним арестом.

По предварительной информации, причина в том, что Москва снова решила сменить своих ставленников. Пушилин стал неудобным после того, как во время своей поездки в РФ заявил, что так называемая "ДНР" присоединится к России.

Официального подтверждения сообщений об аресте Пушилина пока нет.

Ранее сообщалось, что главаря "ДНР" Дениса Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Иван Приходько.