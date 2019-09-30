Главаря "ДНР" Пушилина арестовали - соцсети
13:43, 30 сентября 2019Война
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По предварительной информации, причина в том, что Москва снова решила сменить своих ставленников.
Пока нет официального подтверждения ареста Пушилина / фото из ресурса боевиков
В соцсетях оккупантов появилась информация об аресте главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
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В настоящее время главный донецкий террорист якобы находится под домашним арестом.
По предварительной информации, причина в том, что Москва снова решила сменить своих ставленников. Пушилин стал неудобным после того, как во время своей поездки в РФ заявил, что так называемая "ДНР" присоединится к России.
Официального подтверждения сообщений об аресте Пушилина пока нет.
Ранее сообщалось, что главаря "ДНР" Дениса Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Иван Приходько.
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