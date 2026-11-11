В США заблокировали импичмент Хегсету: Трамп встал на его защиту

Палата представителей США отклонила инициативу об импичменте министра обороны Пита Хегсета. Ее автором был республиканец Томас Масси, известный критик президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.
Масси обвинил Хегсета в нарушении законов войны, проведении военных операций без надлежащего разрешения и организации внесудебных казней подозреваемых в наркоторговле. Всего резолюция содержала восемь статей импичмента.
Перед голосованием Хегсет назвал инициативу политическим фарсом и заявил, что все упомянутые военные операции были законными.
"Это фарс, и это трюк, и все это знают", – сказал министр.
Дональд Трамп публично поддержал главу Пентагона, назвав его великим американским патриотом. После провала голосования президент заявил, что Хегсет оправдан.
В то же время лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис пригрозил отстранить министра, когда демократы получат контроль над Конгрессом в следующем году. Пока что Гегсет остается на своем посту.
Импичмент Хегсету – что предшествовало
Напомним, на днях в Конгрессе начали процедуру импичмента главы Пентагона. Резолюцию об этом внес республиканец Томас Масси, который много раз избирался в Конгресс, но на этот раз проиграл выборы.
Сам Хегсет прокомментировал это так: "То, что пытается сделать один недовольный и потерпевший поражение конгрессмен, – это не надзор и не подотчетность. Это политическое зрелище, личный манифест, движимый эго и обидой".