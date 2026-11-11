Мирные переговоры в Абу-Даби зашли в тупик, – Le Monde

Европейские дипломаты опасаются, что администрация Трампа может отодвинуть требование о прекращении огня на второй план ради скорейшего заключения мирного соглашения с Москвой.

Переговоры между Украиной и Россией в Абу-Даби, которые длились два дня и завершились 10 ноября, не принесли заметных результатов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал дискуссию "конструктивной", однако российская делегация, выступавшая против идеи прекращения огня, не прокомментировала итоги встречи. Об этом пишет французское издание Le Monde.

После четырёх часов обсуждений стороны не достигли ощутимого прогресса. Москва продолжала сопротивляться прекращению огня, которого требовали Украина и её союзники.

США удовлетворились самим фактом переговоров, а Трамп стремится к крупной сделке с Россией

После длительного дипломатического тупика администрация Дональда Трампа положительно оценила сам факт проведения встречи. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон остается единственной страной, способной собрать представителей России и Украины за одним столом переговоров.

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По словам Рубио, Трамп сделал прекращение войны одним из своих приоритетов, хотя и признает сложность этой задачи и необходимость искать нестандартные решения.

В Абу-Даби американскую сторону представляли специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – зять президента США. За последние месяцы они пытались убедить Украину и Европу, что экономическое сотрудничество с Россией еще до окончания войны может стать путем к миру.

В частности, обсуждались возможные соглашения в энергетическом секторе. Среди них – договоренность о закупке российского дизельного топлива, о которой Трамп объявил 9 октября, несмотря на санкции в отношении российской нефти.

Теперь американские представители также говорят о создании новой архитектуры европейской безопасности, которая должна учитывать интересы России.

Такая риторика перекликается со стремлением Владимира Путина ослабить НАТО и восстановить российскую сферу влияния на территории бывшего Советского Союза, в частности в Украине.

Демократы в Конгрессе требуют ответов за действия, которые ослабили оборону Украины

Изменение подхода администрации Трампа вызывает вопросы среди американских экспертов и политиков. Глава Международной кризисной группы Комфорт Эро предположил, что Уиткофф и Кушнер, возможно, спешат представить себя миротворцами, а не бизнесменами, учитывая усиление контроля со стороны Конгресса.

Демократ Крис Кунс, который, вероятно, возглавит комитет Сената по международным отношениям, также выступил с критикой действий американских чиновников.

Он заявил, что Илон Маск, владелец спутниковой сети Starlink, министр обороны Пит Хегсет и другие лица, которые могли сыграть роль в лишении Украины возможности защищаться, должны ответить за свои действия.

Кунс подчеркнул, что Конгресс должен разобраться в этой ситуации.

Европа опасается уступок Кремлю и требует сначала прекратить огонь

Европейские страны обеспокоены тем, что администрация Трампа может поставить быстрое заключение соглашения выше интересов безопасности Украины. Представители Германии, Франции и Великобритании прибыли в Абу-Даби, чтобы обсудить ситуацию с американскими посредниками.

Их беспокоило, что Вашингтон может предложить Москве дополнительные уступки ради скорейшего завершения войны. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейцам не стоит участвовать в переговорах.

В итоге представители европейских стран получили второстепенную роль, но смогли донести до американской стороны свои ключевые требования.

Один из европейских дипломатов подчеркнул, что сначала должно произойти прекращение огня, после чего необходимо предоставить Украине гарантии безопасности, которые сделают невозможной новую российскую агрессию. И только потом можно переходить к обсуждению более широкого соглашения.

В совместном заявлении Европы и США, обнародованном 10 ноября, также подчеркивалась необходимость прочной послевоенной архитектуры европейской безопасности, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский призвал привлечь Европу к переговорам о будущей безопасности Украины

В ходе переговоров в США также сместился акцент на ответственность Вашингтона за европейскую безопасность. Джаред заявил, что это ответственность Соединенных Штатов, а Рубио заверил, что Вашингтон планирует впоследствии расширить дискуссии, привлекая европейские страны.

Зеленский, который 10 ноября прибыл в Копенгаген, подчеркнул необходимость участия американцев и европейцев в переговорном процессе:

"Это может прозвучать не очень вежливо, но моя работа не в том, чтобы делать Трампа счастливым. Моя задача – сделать все возможное, чтобы привлечь американцев и европейцев к переговорам".

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, во вторник, после девятимесячного перерыва, Украина и Россия возобновили очные переговоры в рамках процесса, который курируют США при активном участии Дональда Трампа.

В конце первого дня переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наша страна не готова отдать России ту часть Донбасса, которую российские войска не могут оккупировать, в обмен на соглашение с Россией.

The Telegraph также пишет, что Украина отклонила новое предложение США об изменении границ, призванное разблокировать мирные переговоры с Россией.

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