Украина и страны G7 обсудили усиление ПВО и санкции против России: Сибига раскрыл детали

Среди прочего Украина внесла предложения по восстановлению судоходства в Черном море.

Украина попросила у стран G7 усилить ее противовоздушную оборону и предоставить дополнительную энергетическую помощь в преддверии зимы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрея Сибига в соцсети X. На встрече с госсекретарем США Марко Рубио и верховной представительницей Евросоюза Каей Каллас Сибига отметил самые неотложные потребности Украины:

усиление противовоздушной обороны;

дополнительная энергетическая помощь;

финансирование;

санкции против теневого флота, и запрет на въезд для граждан РФ.

Отдельно Сибига рассказал партнерам о гуманитарной миссии в Олешках и поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за посредничество. По словам министра, этим нужно воспользоваться, чтобы продвинуться к полному прекращению огня.

Видео дня

Также украинскй министр обратил внимание на попытки россиян "отбелить" военные преступления с помощью международных спортивных соревнований. Сибига подчеркнул, что любое смягчение спортивных санкций во время войны неприемлемо и аморально, и призвал партнеров не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Кроме того, министры об судили и глобальную продовольственную безопасность и Украина внесла предложения по восстановлению судоходства в Черном море.

Другие заявления Сибиги

Как сообщал УНИАН, Сибига обсудил с главой МИД Южной Кореи нормализацию отношений между странами. Сибига подтвердил готовность Украины развивать динамичное и прагматичное партнерство с Республикой Корея.

Вас также могут заинтересовать новости: