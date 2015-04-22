СМИ: батальон Нацгвардии "Донбасс" сменил "Азов" в Широкино
15:06, 22 апреля 2015Война
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Сегодня, 22 апреля, батальон НГУ "Донбасс" планово сменил полк НГУ "Азов" в Широкино под Мариуполем.
СМИ сообщили об уходе "Азова" из Широкино / 0629
Об этом сообщает местное издание 0629 со ссылкой на пресс-службу батальона "Донбасс".
"Утро началось с бодрого обстрела наших позиций из стрелкового оружия и гранатометов. Работали снайпера. Получив отпор, оккупанты отошли на свои позиции. Перемирие продолжается", - отмечает пресс-служба "Донбасса".
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