"Азов" сообщил об обстреле Широкино из танков и минометов

Об этом сообщается на странице в Facebook батальона "Азов".

"В 18 30 подключили танки. Полк “Азов” отбивается, используя легкие минометы. У террористов есть потери, у нас – легко раненный солдат", - сказано в сообщении батальона.

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Также в батальоне "Азов" сообщили об обстрелах из танков.

Терористи вiдкрили вогонь з танкiв по позицiях полку "Азов" в Широкиному. Також терористи ведуть щiльний вогонь з 120 мм мiнометiв по населених пунктах Широкине та Бердянське. Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 20 квітня 2015 р.

Ранее УНИАН сообщал, что лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко отбросил предложения о демилитаризации Широкино, назвав их "шизофренией".

15 апреля в пресс-центре АТО сообщили, что представители Украины, Российской Федерации и ОБСЕ обсудили предложение демилитаризации Широкино, подготовленное заместителем главы СММ ОБСЕ Александром Хугом.

17 апреля в Минобороны сообщили, что во время трехсторонней рабочей встречи заместителю руководителя СММ ОБСЕ Александру Хугу были представлены основные положения предложений украинской части СЦКК по демилитаризации Широкино.

"Украинская сторона отметила, что готова обеспечить демилитаризацию зоны при условии соблюдения полного прекращения огня в течение определенного времени. Среди прочего, это даст возможность развернуть постоянно действующий пункт наблюдения" , - говорится в сообщении.

В тот же день добровольческий полк "Азов", занимающий позиции в Широкино, выступил с заявлением, где критиковалась идея демилитаризации.