Между Марьинкой и Авдеевкой террористы сосредоточили до 50 танков различных типов и модификаций
10:18, 20 апреля 2015Война
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Между Марьинкой и Авдеевкой на сегодня террористы сосредоточили до 50 танков различных типов и модификаций.
REUTERS
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».
По данным группы, в промзоне Донецка боевики ликвидируют свою временную базу по техобслуживанию и ремонту бронетехники. Руководство террористов приняло решение о ее переносе в сторону Макеевки, дальше от «линии фронта».
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«Всего на участке между Марьинкой и Авдеевкой на сегодня террористы сосредоточили до 50 танков различных типов и модификаций (из них до 12 единиц находятся в небоеготовном состоянии на различных стадиях ремонта)», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее боевики перебросили в Донецк танки и более 100 человек личного состава
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