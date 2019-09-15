В Минобороны отчитались о ситуации на Донбассе

С начала суток оккупанты на Донбассе произвели пять обстрелов позиций украинских защитников.

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе осуществили пять прицельных вооруженных провокаций на линии боевого столкновения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк на пресс-брифинге.

По его словам, в начале суток защитники Зайцево зафиксировали разрывы двух, а защитники Новолуганского - трех вражеских мин калибра 82 мм.

Спикер отметил, что после 7:30 оккупанты продолжили минометный обстрел в районе Новолуганского. Утром украинские защитники зафиксировали разрывы уже шести вражеских мин 120-го и 82-го калибров.

Также, отметил Гуцуляк, ночью на протяжении более полутора часов продолжались боевые действия в районе Авдеевки. Здесь после полуночи российско-оккупационные войска с направления от поселка Минеральное открыли прицельный плотный огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

"С целью подавления вражеской вооруженной активности и недопущения потерь личного состава среди наших защитников, подразделения Объединенных сил вели адекватный ответный огонь", - сказал спикер Минобороны.

Кроме этого, сообщил он, с 03.40 с направления от села Стила оккупанты вели 20-минутный обстрел из автоматических станковых гранатометов по позициям ОС возле Новогнатовки.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших украинских героев нет", - добавил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. За сутки 14 сентября потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.