Сутки на Донбассе: боевики обстреливают военных из запрещенного оружия

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В течение суток, 14 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Каменки – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Богдановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

около Лебединского и Опытного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 120 мм;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из станкового противотанкового гранатомета;

дважды в районе Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Гладосового – из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Зайцевого и вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм.