Зеленский готов пойти на риск ради мира на Донбассе - Волкер

Спецпредставитель США считает, что попытки России разделить и ослабить Украину не срабатывают.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский готов идти на риск ради установления мира на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайком.

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Волкер заявил, что существует два фактора, которые потенциально могут быть приняты во внимание Россией в процессе принятия решений.

"Один из них, что Украина продолжает демонстрировать, какой успешной и устойчивой страной она есть. Она выходит вперед с точки зрения демократии, успешных свободных и справедливых президентских выборов, избрания популярного президента, новых парламентских выборов, экономического роста, очень решительной настроенности относительно реформ", - заявил Волкер.

"Поэтому, в той мере, что целями России были ослабление и разделение Украины, оказание давления на Украину, - это, очевидно, не срабатывает, поэтому Россия осталась с военным конфликтом, который она инициировала, и который приносит противоположные результаты тому, что предполагалось", - заявил Волкер.

"Вторая причина заключается в том, что президент Зеленский самостоятельно продемонстрировал, что он готов выступать с инициативами и готов идти на риск, как он сказал во время своей избирательной кампании. Он готов попробовать много вещей, чтобы выяснить, может ли он создать импульс для мирного процесса", - заявил представитель США.

В связи с этим он убежден, что это "только доказывает, что Россия является страной, которая не выполняет свои обязательства по Минским соглашениям".