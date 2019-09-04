Украинская сторона готова работать круглосуточно и без выходных для восстановления моста в Станице Луганской – Олифер
23:35, 04 сентября 2019Война
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Она подчеркнула, что процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован.
В Станице Луганской начался ремонт моста / фото mvs.gov.ua
Украинская сторона готова работать круглосуточно и без выходных для восстановления моста в Станице Луганской до конца осени.
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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания группы в Минске.
«Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены до конца осени украинские мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных», - отметила она.
Олифер подчеркнула, что «весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован».
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