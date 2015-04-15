Тымчук рассказал о тактике ведения боя боевиками на Донбассе
Иногда в атаках используются 2-3 группы, одна из которых обязательно выполняет функции прикрытия или огневого подавления противника.
При атаках боевики чаще всего наносят по позициям сил АТО короткий огневой удар.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"При атаках боевики повсеместно применяют следующую тактику. Группа в 10-15 боевиков (реже 25-30 чел.), при поддержке 1-2 боевых расчётов 120-мм или 82-мм миномётов, иногда при поддержке 2-4 ед. бронетехники, скрытно выдвигается к передовым позициям украинских войск на эффективную дальность стрельбы и наносит короткий огневой удар", - говорится в сообщении.
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Тымчук отмечает, что в данных "рейдах" боевики, кроме стрелкового оружия, вооружены крупнокалиберными пулемётами и станковыми гранатомётами, за счёт использования которых стремятся сразу же создать огневое превосходство и подавить огнём ответные действия украинских подразделений, обороняющихся на передовых позициях.
Реже в атаках используются 2-3 группы, одна из которых обязательно выполняет функции прикрытия или огневого подавления противника.
Оперативные данные группы "Информационное Сопротивление"Российско-террористические войска на Донбассе продолжают наращ...Posted by Dmitry Tymchuk on 14 квітня 2015 р.