Тымчук рассказал о тактике ведения боя боевиками на Донбассе

При атаках боевики чаще всего наносят по позициям сил АТО короткий огневой удар.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"При атаках боевики повсеместно применяют следующую тактику. Группа в 10-15 боевиков (реже 25-30 чел.), при поддержке 1-2 боевых расчётов 120-мм или 82-мм миномётов, иногда при поддержке 2-4 ед. бронетехники, скрытно выдвигается к передовым позициям украинских войск на эффективную дальность стрельбы и наносит короткий огневой удар", - говорится в сообщении.

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Тымчук отмечает, что в данных "рейдах" боевики, кроме стрелкового оружия, вооружены крупнокалиберными пулемётами и станковыми гранатомётами, за счёт использования которых стремятся сразу же создать огневое превосходство и подавить огнём ответные действия украинских подразделений, обороняющихся на передовых позициях.

Реже в атаках используются 2-3 группы, одна из которых обязательно выполняет функции прикрытия или огневого подавления противника.