В течение дня боевики 25 раз обстреляли позиции украинских войск

На линии разграничения бандформирования провели 25 обстрелов позиций украинских войск, в том числе 15 - с минометов. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбуке.

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Наибольшее количество случаев нарушения российско-террористическими войсками режима тишины зафиксировано в Донецкой области. В районе Песков ночью преступники дважды вели огонь по украинским позициям с минометов калибра 82 миллиметра, а с 08.45 до 09.45 обстреливали опорный пункт с минометов калибра 120 миллиметров. Минометы такого же калибра противник применил в районе населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Гранитное, Опытное, а также шахты Дутовка.

В Луганской области бандформирования утром вели огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Донецкий, а с 09.55 до 10.00 - огонь из минометов вблизи урочища Суходол. Также в Луганской области наши военнослужащие дважды зафиксировали разведывательные полеты вражеских беспилотников.

Обстрелов населенных пунктов в указанный период не произошло.

Сегодняшний день еще раз показал, что украинские военнослужащие не поддаются на провокации, демонстрируют устойчивость и выдержку и неуклонно придерживаются Минских договоренностей, подчеркивается в сообщении.