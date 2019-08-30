Оккупанты сегодня били из запрещенного оружия под Мариуполем, один военный погиб

Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили 5 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре неподалеку от Водяного с направлений Ужовки, Пикузы, Азова из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности ОТГ "Север" террористы осуществили один обстрел позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем вблизи Новолуганского.

Как отмечается, во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.