Сделали невозможным ремонт моста: в Станице Луганской оккупанты установили контейнер с шинами

Боевики «ЛНР» не выполнили свои обязательства по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста на линии разграничения, украинские специалисты не могут начать ремонтные работы.

Боевики установили возле моста в Станице Луганской новое фортификационное сооружение.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«По инициативе украинской стороны состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей ОРДЛО. Во время скайп-встречи было обсуждено начало ремонта моста в Станице Луганской», - написала она.

Олифер отметила, что боевики не выполнили обязательства по демонтажу своих фортификационных сооружений возле моста, поэтому украинские специалисты не могут начать работы.

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«Демонтаж моста фортификационных сооружений и флага квазигруппировок ОРЛО является необходимой предпосылкой для начала восстановления моста - без этого мы не можем начать восстановление перехода. СММ ОБСЕ подтвердила выполнение украинской стороной взятых на себя обязательств по разминированию и готовности начать ремонтно-восстановительные работы перехода», - написала она.

Вместе с тем Олифер отметила, что миссия ОБСЕ констатировала невыполнение НЗФ ОРЛО взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений, а взамен установили на этом участке контейнер, вокруг которого находятся шины с песком, что фактически стало еще одним фортификационным сооружением, установленным вопреки Рамочному решению ТКГ.

Кроме того, по информации Олифер, украинская сторона детально проинформировала о ходе подготовки к восстановлению моста.

«Подготовительные работы для восстановления моста уже начаты. Наши строители готовы восстанавливать мост круглосуточно, в режиме 24/7, для того, чтобы все работы были завершены к концу осени. Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта», - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской начался 26 июня и завершился 30 июня.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

18 июля на то время представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской и его восстановление.

1 августа украинские саперы начали разминирование территорий, прилегающих к мосту.

24 августа украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационная власть отказывается демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста.