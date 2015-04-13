Боевики применили фосфорные боеприпасы под Донецком - батальон "Крым"

Об этом говорится в сообщении на странице батальона в Facebook.

Как отмечается, от взрывов загорелись даже кирпичные стены.

Бойцы батальона предполагают, что мощный обстрел мог быть местью боевиков за неудачное наступление.

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"...Решили отомстить за неудачное наступление днем и явно много погибших с их стороны. Стреляют фосфорными боеприпасами, вокруг горит все, даже кирпичные стены домов. Уже сотни снарядов с напалмом разорвались в воздухе и продолжают разрываться", - говорится в сообщении.

Боеприпасы, содержащие белый фосфор, распространяет воспламенившееся вещество, температура горения которого превышает 800 °C, по значительной территории, площадь которой может достигать нескольких сотен квадратных метров. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода. Такое оружие может вызвать особо тяжкие и болезненные увечья или же спровоцировать медленную и очень мучительную смерть.