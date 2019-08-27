Оккупанты сегодня 5 раз нарушили режим тишины, один военный ранен

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и её наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен.

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Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник осуществил четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку от Талаковки с направления с.Пикузы - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Водяного с направления Азова - из ручных противотанковых гранатометов; неподалёку от Павлополя с направления Украинского - из автоматических гранатометов; вблизи Марьинки с направления Трудовская - из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» боевики один раз обстреляли позиции украинских военных возле Светлодарска с направления Лозового - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Как отметили также в штабе, в течение текущих суток во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил ранен.