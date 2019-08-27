Сутки на Донбассе: боевики били из запрещенных минометов, один украинский военный ранен

Противник обстреливал позиции ОС из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В течение минувших суток, 26 августа, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Как повідомляєтся в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции ОС из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактического группировки "СХІД".

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". Впрочем, оккупанты регулярно нарушают его, прибегая к новым обстрелам.