В сети опубликовали фото погибших под Павлополем морпехов

Погибшим было от 20 до 31 года.

В результате вражеского обстрела 6 августа погибли четверо военных одного из подразделений морской пехоты: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и Матрос Василий Курдов.

В сообществе "Книга Памяти" в Facebook опубликовали фото погибших защитников Украины.

В Черниговском областном военкомате сообщили, что старший матрос Александр Шарко 1988 года рождения был помощником гранатометчика. Он проживал в Козелецком районе Черниговской области.

Также родом с Черниговщины гранатометчик Владислав Рак 1998 года рождения.

В Братской РГА рассказали, что матрос Василий Курдов из с. Анновка на Николаевщине служил в воинской части А 2777 отдельной бригады морской пехоты.

Солдат Сергей Шандра 1995 года рождения был родом из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области.

Как сообщал УНИАН, 6 августа представитель Минобороны проинформировал, что с начала суток на Донбассе в результате обстрела оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».