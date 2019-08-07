цей матеріал доступний українською

В сети опубликовали фото погибших под Павлополем морпехов

14:25, 07 августа 2019
Война
874 0
Стали известны имена погибших под Павлополем военных / фото Facebook

В результате вражеского обстрела 6 августа погибли четверо военных одного из подразделений морской пехоты: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и Матрос Василий Курдов.

В сообществе "Книга Памяти" в Facebook опубликовали фото погибших защитников Украины.

В Черниговском областном военкомате сообщили, что старший матрос Александр Шарко 1988 года рождения был помощником гранатометчика. Он проживал в Козелецком районе Черниговской области.

Александр Шарко / фото Facebook

Также родом с Черниговщины гранатометчик Владислав Рак 1998 года рождения.

Владислав Рак / фото Facebook

В Братской РГА рассказали, что матрос Василий Курдов из с. Анновка на Николаевщине служил в воинской части А 2777 отдельной бригады морской пехоты.

Василий Курдов / фото Facebook

Солдат Сергей Шандра 1995 года рождения был родом из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области.

Сергей Шандра / фото Facebook

Как сообщал УНИАН, 6 августа представитель Минобороны проинформировал, что с начала суток на Донбассе в результате обстрела оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обострение на Донбассе во время "хлебного" перемирия
Теги: #война на Донбассе#погибшие военные