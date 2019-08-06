"Коварно обстреляли": в СНБО рассказали подробности гибели четырех военных на Донбассе

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что обстрел боевиками, в результате которого погибли четверо украинских бойцов, является грубым нарушением договоренностей и не останется без внимания.

Обстрел оккупационных войск в районе Павлополя, во время которого погибли четверо бойцов 36-й бригады морской пехоты, был коварным и произошел во время оборудования позиций взводно-опорного пункта.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал в Facebook.

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«Трагические новости из зоны проведения Операции объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украински военнослужащих. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета», - сообщил он.

По словам секретаря СНБО, этот обстрел является грубым нарушением договоренностей о перемирии, что не останется без внимания.

Также Данилюк выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 августа, представитель Минобороны проинформировал, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».