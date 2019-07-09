Сегодня в результате обстрелов на Донбассе четыре военнослужащие получили ранения

Еще один украинский защитник один получил боевое травмирование.

Сегодня в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения и один получил боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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"С начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке по состоянию на 18:00.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили семь обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи населенного пункта Широкино в направлении Саханки - из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия; вблизи Ломакино с направления Веселого - из артиллерийской системы калибра 122 мм; два раза обстреливали окраины Водяного с направления Веселого и Ужовки - из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов соответственно; в районе населенного пункта Новомихайловка с направления Александровки - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия; неподалеку от н.п. Пески с направления Веселого - из противотанкового ракетного комплекса.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили пять обстрелов позиций Объединенных сил: два раза в районе населенного пункта Травневое с направления Доломитного и Гольмовского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм; неподалеку от Зайцево с направления Гольмовского - из миномета калибра 82 мм.

"В результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 - боевое травмирование. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 8 июля, боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военных.