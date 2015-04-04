Порошенко: Вооруженные силы смогут дать отпор агрессору, несмотря на перемирие

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что, несмотря на перемирие, Вооруженные силы должны быть готовы дать отпор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в учебном центре Национальной гвардии в Киевской области.

“Несмотря на перемирие, на то, что Вооруженные силы, выполняя мой приказ, жестко придерживаются режима прекращения огня, в случае его нарушения нам есть чем дать ответ агрессору”, - сказал Порошенко.

По словам президента, украинский оборонпром на сегодня перешел на трехсменную работу и быстро наращивает боевую мощь Украины.

“Мы подчеркиваем, что танками и БТРами мы бьем по безработице, и тысячи новых рабочих мест, которые были созданы на оборонных предприятиях, это наш вклад в восстановление промышленного потенциала Украины”, - сказал Порошенко.

Как сказал президент, новый гранатомет украинской разработки, который сегодня на полигоне испытал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, имеет вдвое большую точность и дальность и рассчитан на разные типы боеприпасов.

Порошенко также отметил, что четвертая волна мобилизации завершает первый этап обучения, и призванные военнослужащие переходят к замене подразделений, которые демобилизуются.

Читайте такжеБоевики для дискредитации укранских военных обстреляли Донецк “Формируется первая очередь резерва, и главное, что мы сегодня видели (в учебном центре - УНИАН), - в основном продукцию украинского оборонпрома, который поставляет в войска современные виды вооружения. Точность и надежность - это то, что характеризует украинскую боевую технику”, - сказал президент.

По словам Порошенко, иностранные образцы вооружения поступали и будут поступать украинским военным.

“Мы наверстываем то, чем 23 года не занималось государство, восстанавливаем то, что 23 года разрушалось”, - сказал Порошенко.