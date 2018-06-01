Вехи недели. Перемирие на высшем уровне и рейтинги как указание к действию

«Приватно»-государственное противостояние завершилось уходом Игоря Коломойского в отставку с поста главы Днепропетровской ОГА. Этот шаг позволил сохранить лицо всем участникам конфликта и вряд ли уменьшил влияние Игоря Валерьевича на ситуацию в Днепропетровской области и на востоке страны в целом. Коломойский катапультировался из губернаторского кресла с имиджем «самого патриотичного олигарха», который постарается конвертировать в реальное политическое влияние на местных выборах, запланированных на осень текущего года. По крайней мере, на сцене митинга «Днепр – это Украина» в минувшую субботу было немало потенциальных соратников.

Вот здесь мы видим интересный сюрприз: в Киеве властная команда под руководством Виталия Кличко практически перестала скрывать свою незаинтересованность в новом избирательном марафоне. Найти юридические зацепки, безусловно, можно, но перенос местных выборов как в столице, так и в целом по стране (пусть и под самым благовидным предлогом) не пойдет Украине на пользу. И Коломойскому тоже – в нынешней ситуации его вызревающему политическому проекту нужны механизмы легализации. Да и руководство страны в нынешних условиях максимально заинтересовано в последовательной демонстрации способности поддерживать демократические процедуры как константу.

Щедро обнародованные на минувшей неделе рейтинги продемонстрировали, что Петру Порошенко никто из конкурентов не дышит в спину, избиратели не забыли Анатолия Гриценко и Олега Тягныбока, лишившихся парламентской прописки, но продолжающих активничать в социальных сетях и телевизионных эфирах. Предположения о реванше «Оппозиционного блока», исходя из данных опросов, не имеют под собой оснований. Интересно, что практически каждый пятый избиратель со своим выбором не определился, что позволяет предположить активизацию ушедших в тень и появление новых партийных проектов с прицелом на упомянутые местные выборы.

Премьер-министру, исходя из стремительного падения популярности, придется действовать более решительно. Эффектное задержание руководителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прямо во время заседания правительства, безусловно, порадовало рядовых сограждан, но суета вокруг ареста Сергея Бочковского и Василия Стоецкого никак не украшает отечественных правоохранителей. И дело не только в необходимости реформировать суд, но и в эффективности действий МВД.

Как представляется, Арсений Яценюк неслучайно решил сосредоточиться на борьбе с коррупцией в областных центрах, выразив готовность изыскать средства для материального стимулирования «важняков», ведущих там следственные действия. На местах люди не менее чутко реагируют на коррупцию, да и вера в «человека из столицы» остается там сильнее. Весьма показательно премьер подчеркнул, что между его и президентской командой «нет трещин», будем надеяться, что этот тезис найдет подтверждение во время голосования за важные законопроекты и возможного переформатирования правительства.

Генеральная прокуратура не только передала в суд обвинительное заключение против Геннадия Кернеса, но и возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений в правительстве. У Виктора Шокина есть хороший шанс доказать, что для него нет неприкасаемых, ведь с головы начинается не только гниение рыбы, но и наиболее эффективная борьба с коррупцией.

Евгений Магда