В Минобороны обрисовали портрет мобилизованного украинца: 36 лет, есть диплом, является добровольцем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.

«Завершается четвертая очередь частичной мобилизации, которая началась 20 января», - сказала она и добавила, что при проведении четвертой очереди частичной мобилизации Генеральный штаб ВСУ учел опыт и ошибки предыдущих очередей мобилизации.

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«По данным социологических исследований, портрет мобилизованного украинца во время четвертой очереди мобилизации выглядит следующим образом: средний возраст - 36 лет, уровень образования достаточно высок - более половины имеют среднее специальное, техническое или высшее образования, абсолютное большинство - до 90% - ранее проходили военную службу, призван каждый восьмой является добровольцем», - сообщила Кушнир.

По ее словам, абсолютное большинство тех, кто получил повестку, самостоятельно и в установленный срок прибыли в военкоматы.