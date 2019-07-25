Новая глава Мониторинговой миссии ООН одну из первых поездок совершит на Донбасс

Матильда Богнер заявила, что миссия будет работать и далее с правительством Украины и другими партнерами для преодоления основных вызовов для прав человека в стране.

Новая глава Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Матильда Богнер одну из первых своих рабочих поездок осуществит на Донбасс.

Как сообщили УНИАН в Мониторинговой миссии ООН, Богнер, недавно вступившая в должность главы миссии, является юристом с 13-летним опытом работы в ООН.

Отныне она будет возглавлять миссию, в мандат которой входит осуществление мониторинга, подготовка докладов и отстаивание прав человека для всех в стране.

Читайте такжеМониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине возглавила Матильда Богнер

Богнер подчеркнула, что приоритетом миссии остается работа по содействию доступа к правосудию и ответственности за нарушения прав человека. «Мы будем работать с правительством и другими партнерами для преодоления основных вызовов для прав человека в Украине: как системных, так и вызванных вооруженным конфликтом и оккупацией Крыма. Мы поддерживаем политику, которая является инклюзивной и недискриминационной и которая не оставляет никого в стороне», - отметила она.

«Я с нетерпением жду встречи с людьми из разных уголков Украины, чтобы выслушать их и понять их проблемы. Одна из моих первых рабочих поездок будет в зону конфликта на востоке», - сказала Богнер.

Богнер вступила в должность после того, как ее предшественница, Фиона Фрейзер завершила свое пятилетнее пребывание в Украине.

Австралийка по национальности Богнер работает в системе ООН с 2006 года. Она возглавляла региональные представительства УВКПЛ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека) в Центральной Азии, Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии. Она также возглавляла Отдел прав человека, переходящего правосудия и верховенства права Миссии ООН по поддержке в Ливии. Ее последняя должность перед прибытием в Украину - главная советница ООН по правам человека в Беларуси. Прежде чем присоединиться к команде Управления ООН по правам человека, Богнер девять лет работала в сфере прав человека в Европе и Центральной Азии. Она свободно владеет русским языком. Богнер и ее муж воспитывают четверых детей. Сейчас ее семья вместе с ней находится в Киеве.