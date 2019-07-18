Как украинцы вынуждены пересекать линию разграничения на Донбассе: фоторепортаж
Около миллиона человек регулярно пересекают линию разграничения через КПВВ на Донбассе.
Читайте такжеВ Станице Луганской запустили автобус от моста до КПВВ (фото)
Многие из них – пенсионеры, которые часами стоят в очередях в жару, холод, снег или дождь, чтобы получить украинские пенсии на свободной от боевиков территории.
Фотокорреспондент REUTERS подготовил репортаж о том, в каких условиях украинцы вынуждены пересекать линию разграничения на КПВВ «Майорск».
Напомним, правозащитная организация Human Rights Watch в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому призвала украинские власти усилить попытки защитить права украинцев преклонного возраста, живущих на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей. Правозащитники отмечают, что Украина должна прекратить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из ОРДЛО пересекать линию разграничения для получения пенсии.
8 июля президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Украина-ЕС» в Киеве предложил продлить срок, в течение которого пенсионеры из ОРДЛО должны выехать с оккупированной территории для получения украинской пенсии, с 60 дней до 1 года.