Как украинцы вынуждены пересекать линию разграничения на Донбассе: фоторепортаж

Пенсионеры из ОРДЛО регулярно стоят в огромных очередях, чтобы получить свою пенсию на свободной от боевиков территории.

Около миллиона человек регулярно пересекают линию разграничения через КПВВ на Донбассе.

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Многие из них – пенсионеры, которые часами стоят в очередях в жару, холод, снег или дождь, чтобы получить украинские пенсии на свободной от боевиков территории.

Фотокорреспондент REUTERS подготовил репортаж о том, в каких условиях украинцы вынуждены пересекать линию разграничения на КПВВ «Майорск».

Напомним, правозащитная организация Human Rights Watch в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому призвала украинские власти усилить попытки защитить права украинцев преклонного возраста, живущих на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей. Правозащитники отмечают, что Украина должна прекратить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из ОРДЛО пересекать линию разграничения для получения пенсии.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Украина-ЕС» в Киеве предложил продлить срок, в течение которого пенсионеры из ОРДЛО должны выехать с оккупированной территории для получения украинской пенсии, с 60 дней до 1 года.