На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий
05:47, 16 июля 2019Война
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Командование ООС выразило соболезнования семье погибшего.
Иллюстрация / REUTERS
От ранений, полученных при обстреле российскими вооруженными формированиями в районе Авдеевки, погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
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"15 июля, от ранений полученных во время обстрела в районе Авдеевки погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.
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